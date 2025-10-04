 Formazioni ufficiali Parma Lecce, le scelte in vista del match - Calcio News 24
Parma News

Formazioni ufficiali Parma Lecce, le scelte in vista del match

19 minuti ago

Pellegrino

Formazioni ufficiali Parma Lecce, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Parma Lecce. Ecco gli schieramenti del match.

Parma: Suzuki, Ndiaye, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato ©, Keita, Sørensen, Britschgi, Cutrone, Circati. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Løvik, Begić, Ordonez, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Carlos Cuesta

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Štulić, Berisha, Veiga, Ramadani, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

