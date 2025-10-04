Formazioni ufficiali Parma Lecce, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Parma News
Formazioni ufficiali Parma Lecce, le scelte in vista del match
Formazioni ufficiali Parma Lecce, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Parma Lecce. Ecco gli schieramenti del match.
Parma: Suzuki, Ndiaye, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato ©, Keita, Sørensen, Britschgi, Cutrone, Circati. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Løvik, Begić, Ordonez, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Carlos Cuesta
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Štulić, Berisha, Veiga, Ramadani, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Guidolin: «Il calcio non mi manca, io vicino alla Nazionale prima di Conte. Ma l’unico rimpianto che ho è un altro»
Pellegrino, il gioiello del Parma che incanta la Serie A e attira i grandi club. E Gasperini…
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...