Formazioni ufficiali Pisa Atalanta, le scelte di Gilardino e Palladino per la sfida di Serie A
Le formazioni ufficiali di Pisa Atalanta, match delle 20:45 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Gilardino e Palladino:
FORMAZIONI UFFICIALI PISA ATALANTA
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
