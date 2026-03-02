Pisa News
Formazioni ufficiali Pisa Bologna: le scelte di Hiljemark e Italiano per il match di Serie A, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
Il Bologna di Vincenzo Italiano torna a concentrarsi sul campionato di Serie A. Dopo aver festeggiato l’importante passaggio del turno in Europa League (dove affronterà la Roma agli ottavi di finale), i felsinei si trovano al nono posto in classifica, recentemente superati dal Sassuolo vittorioso sull’Atalanta. L’obiettivo odierno è uno solo: vincere per compiere l’immediato controsorpasso.
Dall’altra parte del campo c’è un Pisa disperato, relegato all’ultimo posto a quota 15 punti (in coabitazione con il Verona) e distante ben nove lunghezze dalla zona salvezza. Sulla panchina toscana siede Oscar Hiljemark, il quale, dopo tre gare di assestamento, cerca la sua prima vitale vittoria per riaccendere le speranze di permanenza nella massima serie.
Le formazioni ufficiali del match
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark. A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Iling Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Raul Albiol, Stojilikovic.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Lucumí, Vitik, Joao Mario; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Orsolini, Rowe, Casale, Ferguson, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez.