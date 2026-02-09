Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Roma News

Formazioni ufficiali Roma Cagliari, le scelte di Gasperini e Pisacane per la sfida di Serie A

Published

2 ore ago

on

By

torino roma malen

Formazioni ufficiali Roma Cagliari: le scelte di Gasperini e Pisacane per la partita del 24° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Roma Cagliari per la sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Pisacane.

Le scelte ufficiali: le formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto3 ore ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×