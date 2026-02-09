Roma News
Formazioni ufficiali Roma Cagliari, le scelte di Gasperini e Pisacane per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Roma Cagliari: le scelte di Gasperini e Pisacane per la partita del 24° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Roma Cagliari per la sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Pisacane.
Le scelte ufficiali: le formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano