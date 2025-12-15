 Formazioni ufficiali Roma Como, ecco le scelte in vista del match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Roma Como, ecco le scelte in vista del match

2 ore ago

Gasperini

Formazioni ufficiali Roma Como, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli

Sono state annunciate leformazioni ufficiali di Roma Como Il match in campo alle 20:45 è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

A disposizioneVasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ghilardi, El Shaarawy

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. Allenatore: Fabregas

A disposizioneVigorito, Cavlina, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri

