Roma News
Formazioni ufficiali Roma Cremonese, le scelte di Gasperini e Nicola per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Roma Cremonese: le scelte di Gasperini e Nicola per la partita del 26° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Roma Cremonese per la sfida valevole per il 26° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Nicola.
Le scelte ufficiali: le formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano