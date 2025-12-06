Formazioni Ufficiali Sassuolo Fiorentina, ecco gli schieramenti del match di Serie A

Sassuolo News
Ecco le formazioni ufficiali del match di Serie A Sassuolo Fiorentina. Le scelte di Grosso e Vanoli
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
Calciomercato Sassuolo, possibile derby di mercato con queste due rivali per il difensore. Il punto
Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Fiorentina: «”Partita trappola”? Io ho già risposto su questa parola. Sono un’avversaria di livello! Sono convinto da Volpato»
