 Formazioni Ufficiali Sassuolo Fiorentina, gli schieramenti
Sassuolo News

Formazioni Ufficiali Sassuolo Fiorentina, ecco gli schieramenti del match di Serie A

25 minuti ago

Vanoli Torino

Formazioni Ufficiali Sassuolo Fiorentina, ecco le scelte in vista del match di Serie A

Ecco le formazioni ufficiali del match di Serie A Sassuolo Fiorentina. Le scelte di Grosso e Vanoli

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

