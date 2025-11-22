Udinese News
Formazioni ufficiali Udinese Bologna: le scelte dei due allenatori per l’anticipo di Serie A
Formazioni ufficiali Udinese Bologna, le scelte dei due allenatori per il match della Dacia Arena delle 15: i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Udinese Bologna. Il match dell’Unipol Domus in campo alle 15 è valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.
Udinese, arriva la decisione! Rinviata a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve: ecco il comunicato dei bianconeri
Udinese, Buksa si racconta: «In Serie A lotta durissima con i difensori. Sto imparando a giocare spalle alla porta. Mi trovo bene in Italia, c’ero già stato a 16 anni»
