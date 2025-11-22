 Formazioni ufficiali Udinese Bologna: le scelte dei due allenatori per l'anticipo di Serie A
Connect with us

Udinese News

Formazioni ufficiali Udinese Bologna: le scelte dei due allenatori per l’anticipo di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 minuti ago

on

By

Runjaic

Formazioni ufficiali Udinese Bologna, le scelte dei due allenatori per il match della Dacia Arena delle 15: i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Udinese Bologna. Il match dell’Unipol Domus in campo alle 15 è valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Udinese News

Udinese, arriva la decisione! Rinviata a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve: ecco il comunicato dei bianconeri

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 giorni ago

on

19 Novembre 2025

By

Mandragora
Continue Reading

Udinese News

Udinese, Buksa si racconta: «In Serie A lotta durissima con i difensori. Sto imparando a giocare spalle alla porta. Mi trovo bene in Italia, c’ero già stato a 16 anni»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 giorni ago

on

16 Novembre 2025

By

udinese tifo
Continue Reading