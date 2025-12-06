Formula 1, la voce di Sky Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato»

Formula 1 sotto shock! Carlo Vanzini, voce di Sky svela di avere un tumore al pancreas: «Sono ottimista». Le parole

Carlo Vanzini, storica voce della Formula 1 su Sky, ha rivelato di essere alle prese con un tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso 18 giugno durante un controllo effettuato quasi per caso. A 54 anni si definisce “un malato fortunato”, perché la scoperta è arrivata in tempo, a differenza della sorella, scomparsa cinque anni fa per la stessa malattia. Dopo dieci cicli di chemioterapia – ne resta uno soltanto – l’obiettivo è arrivare all’intervento programmato per fine gennaio 2026. Accanto a lui, racconta al Corriere della Sera, ci sono la moglie Cristina Fantoni, giornalista di La7, e i loro tre figli.

PAROLE – «Della malattia in realtà non me ne sono accorto. Il mio collega di Sky Davide Camicioli aveva pubblicato un post dal centro Formula Medicine di Viareggio, con il dottor Riccardo Ceccarelli. Io quest’anno pensavo di saltare il solito check up, ma quando l’ho visto l’ho chiamato per dirgli che se mi avesse avvisato sarei andato con lui. In sottofondo, sento il medico suggerirgli di presentarmi il mercoledì successivo.»

ANALISI – «Per prima cosa faccio un’ecografia addominale. L’ecografista mi dice subito: dobbiamo parlare, c’è una lesione. Si può prendere, ma devi correre. Chiamo subito mia moglie Cristina, che nonostante lo choc si attiva per prenotare una tac e una visita con il chirurgo, a Verona. . Qui il medico gli ha fatto un disegnino su un foglio “e mi ha parlato dell’operazione, dopo la chemio. Sapere di potermi operare mi ha fatto intravedere un po’ di luce»

La cura è poi proseguita al San Raffaele di Milano, dove un secondo specialista ha confermato il piano terapeutico. La famiglia è stata informata a fine luglio, dopo una vacanza, con grande delicatezza da parte della moglie. Vanzini racconta di aver chiesto ai figli di comportarsi come sempre, senza trasformarlo in un paziente da accudire. Ha deciso di rendere pubblica la sua condizione solo ora, anche per evitare speculazioni sul suo aspetto fisico, cambiato dalle terapie. Lo ha comunicato anche al suo team durante il viaggio per il Gran Premio d’Olanda, togliendosi il cappellino e parlando apertamente.

Oggi guarda avanti con fiducia: “Sono ottimista – dice – come nella canzone di Vecchioni, convinto che pianterai un ulivo e lo vedrai fiorire”.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

