Fortini via dalla Fiorentina? La Juventus prepara l’assalto per l’esterno: gli fa posto Cabal. Spalletti stregato dal classe 2006

La Juventus guarda al domani e pianifica una profonda ristrutturazione delle corsie laterali, mettendo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del vivaio nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza piemontese ha avviato contatti concreti con la Fiorentina per Niccolò Fortini. Il difensore, appena diciannovenne, è un profilo che ha letteralmente stregato Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha individuato nel ragazzo le caratteristiche ideali per il suo calcio dinamico: Fortini ha dimostrato di saper presidiare entrambe le fasce con disinvoltura, abbinando una notevole “leggerezza” di corsa a una spiccata sensibilità al pericolo in fase di non possesso. A convincere lo staff tecnico della Vecchia Signora è stata soprattutto la sua intraprendenza, qualità che lo porta a spingere con costanza senza temere le giocate difficili.

Il dialogo sull’asse Torino-Firenze potrebbe allargarsi presto. Alla società Viola, infatti, interessano profili di esperienza per blindare la difesa: nel mirino ci sono Daniele Rugani e Federico Gatti, considerati rinforzi solidi e pronti subito. Tuttavia, la “Rosea” precisa che al momento non esiste una trattativa impostata sullo scambio: i discorsi viaggiano su binari paralleli, ma le manifestazioni di interesse potrebbero convergere nelle prossime settimane. La priorità dei Bianconeri resta quella di anticipare la concorrenza per il giovane esterno.

L’operazione Fortini nasce da un’urgenza strategica: la necessità di rimpolpare una fascia sinistra che rischia di svuotarsi. Il reparto arretrato è prossimo a perdere Filip Kostic, esterno serbo ormai fuori dal progetto, ma attenzione anche a Juan David Cabal. Per il terzino colombiano si è fatto avanti con decisione il Wolfsburg, pronto a portarlo in Bundesliga. L’eventuale innesto del talento toscano servirebbe proprio a colmare questo vuoto, garantendo freschezza e futuribilità alla rosa.

