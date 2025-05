Francesco Calvo: Dal Marketing Globale ai Vertici del Calcio Europeo, Prossima Tappa Aston Villa - Calcio News 24

Francesco Calvo, chi è uno degli attuali dirigenti italiani più esperti in Europa. Ecco la sua carriera

Francesco Calvo si è affermato negli anni come uno dei dirigenti italiani più esperti e apprezzati nel panorama del calcio europeo, con un percorso professionale che lo ha visto operare ai massimi livelli in contesti aziendali multinazionali prima di approdare e distinguersi nel mondo dello sport. La sua carriera è un esempio di come competenze manageriali affinate in settori diversi possano essere trasferite con successo nell’industria calcistica, contribuendo alla crescita e all’innovazione dei club in cui ha operato.

Le Origini e la Formazione: Basi Solide per una Carriera Internazionale

Nato a Torino nel 1977, Francesco Calvo ha costruito le fondamenta della sua carriera su una solida preparazione accademica. Ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano, un ateneo noto per formare figure dirigenziali di alto profilo. Successivamente, ha arricchito il suo percorso formativo con un Master in Business Administration (MBA) presso la Harvard Business School, negli Stati Uniti, un’esperienza che ha ulteriormente ampliato i suoi orizzonti e affinato le sue competenze manageriali in un contesto globale. Questa solida base accademica gli ha fornito gli strumenti analitici e strategici che si riveleranno cruciali nelle sue future esperienze professionali.

L’Esperienza in Philip Morris: Anni Formativi nel Marketing Strategico

Prima di immergersi nel mondo del calcio, Francesco Calvo ha trascorso un periodo significativo, circa dodici anni, in Philip Morris International, una delle più grandi aziende multinazionali del settore tabacco. Qui ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, principalmente nell’area marketing e commerciale, arrivando a posizioni direttive. Durante questi anni, Calvo ha sviluppato una profonda expertise nella gestione di brand globali, nelle strategie di marketing B2C (Business to Consumer), nelle vendite e nello sviluppo di nuovi mercati a livello internazionale. Questa lunga e formativa esperienza in un contesto aziendale strutturato e competitivo gli ha permesso di acquisire un approccio manageriale rigoroso, orientato ai risultati e con una forte sensibilità verso le dinamiche di revenue generation e brand positioning.

L’Approdo alla Juventus (2011-2015): La Prima Avventura Bianconera e la Crescita dei Ricavi

Nel 2011, Francesco Calvo fa il suo ingresso nel mondo del calcio, chiamato dalla Juventus in un periodo di profonda ristrutturazione e rinascita del club sotto la presidenza di Andrea Agnelli. Assume il ruolo di Direttore Commerciale (Commercial Director), diventando rapidamente una figura chiave nella strategia di crescita dei ricavi del club. Durante il suo primo mandato in bianconero, coinciso con l’inaugurazione dello Juventus Stadium e l’inizio di un ciclo di vittorie straordinario, Calvo contribuisce in modo significativo all’aumento del fatturato commerciale, lavorando sull’ottimizzazione delle sponsorizzazioni, sullo sviluppo del merchandising e sull’espansione internazionale del brand Juventus.

Parentesi Internazionali di Prestigio: Barcellona e Roma

Dopo quattro anni di successi a Torino, nel 2015 Calvo accetta una nuova sfida internazionale, trasferendosi al FC Barcelona come Chief Revenue Officer. Nella metropoli catalana, mette a frutto la sua esperienza per uno dei club più iconici al mondo, gestendo e sviluppando le strategie di ricavo globali.

Successivamente, nell’agosto 2018, torna in Italia chiamato dalla AS Roma, dove ricopre il ruolo di Chief Operating Officer (COO) e, per un periodo, anche quello di Chief Revenue Officer ad interim. Nella capitale, le sue responsabilità si ampliano, includendo la supervisione di diverse aree operative del club, dalla gestione dello stadio (per le partite casalinghe) alle infrastrutture, oltre al coordinamento delle attività commerciali.

Il Ritorno alla Juventus (2022-2025): Un Ruolo Chiave nella Riorganizzazione

Nell’aprile 2022, Francesco Calvo fa il suo ritorno alla Juventus, inizialmente con il ruolo di Chief of Staff, supportando l’allora CEO Maurizio Arrivabene. Con la radicale riorganizzazione dirigenziale del club avvenuta nel gennaio 2023, seguita alle dimissioni del CdA presieduto da Andrea Agnelli, Calvo assume una posizione ancora più centrale, venendo nominato Chief Football Officer. In questo ruolo, supervisiona l’intera area sportiva, lavorando a stretto contatto con il direttore sportivo (prima Federico Cherubini, poi Cristiano Giuntoli). Successivamente, il suo incarico viene ridefinito in Managing Director Revenue & Football Development, un ruolo che sottolinea la sua duplice competenza nel generare ricavi e nello sviluppo delle strategie legate all’area calcistica, sempre come figura di riferimento all’interno della nuova struttura voluta dalla proprietà.

Ultime Notizie: L’Addio alla Juventus e la Nuova Sfida come CEO all’Aston Villa (Maggio 2025)

Come riportato da Sky e confermato da diverse fonti nel maggio 2025, al termine della stagione sportiva 2024-2025, Francesco Calvo lascerà la Juventus. La decisione, seppur formalizzata dopo un dialogo con la società, sarebbe già stata presa dal dirigente. Ad attenderlo c’è una nuova, prestigiosa avventura in Premier League: Calvo è destinato a diventare il nuovo CEO (Amministratore Delegato) dell’Aston Villa, club inglese con ambizioni di crescita. Questo incarico rappresenta un ulteriore, importante step nella sua carriera, affidandogli la massima responsabilità operativa in uno dei campionati più competitivi e ricchi del mondo.

Profilo e Competenze: Un Manager da Calcio Globale

Francesco Calvo è riconosciuto per la sua profonda conoscenza del business sportivo internazionale, la sua spiccata capacità nella generazione di ricavi commerciali, nelle strategie di marketing e nella gestione di complesse operazioni aziendali. La sua esperienza trasversale, maturata in contesti multinazionali e in alcuni dei club di calcio più importanti d’Europa, lo definisce come un manager moderno, strategico e con una visione globale, capace di navigare le complessità dell’industria calcistica contemporanea.

Il passaggio all’Aston Villa come CEO segna un nuovo capitolo per un dirigente che ha saputo costruirsi una solida reputazione partendo dal marketing strategico fino a raggiungere i vertici della gestione sportiva.