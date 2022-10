Francia, che guai per Deschamps: Kantè salta il Mondiale?

Il centrocampista francese N’Golo Kantè potrebbe saltare i Mondiali: l’indiscrezione lanciata da L’Equipe

Brutta notizia per la Francia lanciata in questi minuti da L’Equipe a proposito delle condizioni di N’Golo Kanté, infortunatosi al tendine del ginocchio e vittima di una ricaduta nei giorni scorsi.

Secondo il quotidiano transalpino, questo infortunio sarà pagato a caro prezzo anche da Deschamps: Kantè dovrà saltare il Mondiale di Qatar 2022, non riuscirà a recuperare in tempo per essere integrato nell’elenco dei convocati del ct francese.