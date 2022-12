Francia, Deschamps: «Lewandowski? Dobbiamo assicurarci di limitare la sua influenza»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida con la Polonia

POLONIA – «Lewa? È molto efficace in area di rigore. Dobbiamo assicurarci di limitare la sua influenza. Meno palloni ha a disposizione e meno sarà pericoloso. Al di là della sua intelligenza e della sua abilità con la palla, usa molto bene il suo corpo anche se non sempre riceve i palloni necessari. Ma ogni minima palla può essere pericolosa con lui. Non ci concentreremo solo su come fermarlo, ma cercheremo di renderlo meno pericoloso possibile».