Francia, Mbappé rivela: «Dopo l’Europeo volevo lasciare la Nazionale»

Kylian Mbappé, attaccante della Francia, ha parlato a Sport Illustrated a pochi giorni dal Mondiale svelando un clamoroso retroscena.

RETROSCENA – «Avevo seriamente intenzione di lasciare la Nazionale dopo gli Europei. Ho pensato che non potevo giocare per delle persone che pensano che io sia una scimmia, in particolare dopo l’eliminazione con la Svizzera sono stato oggetto di insulti. Poi, però, mi sono preso del tempo per riflettere e tutti mi hanno incoraggiato. Smettere non sarebbe stato un buon messaggio, perché penso di essere un esempio per molte persone. Ho voluto dire alle nuove generazioni ‘Siamo meglio di così».