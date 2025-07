Frattesi Inter, dopo i dubbi della scorsa stagione, con Chivu diventa centrale

Davide Frattesi pronto a ritagliarsi un ruolo centrale nella nuova Inter di Christian Chivu: il tecnico lo considera perfetto per la sua idea di gioco

Davide Frattesi non ha mai sentito così forte la fiducia dell’Inter. A pochi giorni dall’intervento per l’ernia inguinale, come riportato da la Gazzetta dello Sport, si è visto arrivare in ospedale Cristian Chivu in persona. Il nuovo tecnico nerazzurro ha voluto parlargli dal vivo, un gesto che ha segnato il cambio di rotta rispetto al passato e che ha scaldato il cuore del centrocampista azzurro. Per mesi, infatti, Frattesi aveva covato dubbi sul suo ruolo, sul minutaggio risicato e su un futuro lontano da Milano. Ora, invece, la prospettiva si è ribaltata: non solo resterà all’Inter, ma sarà uno dei cardini della squadra.

Il club lo ha tolto ufficialmente dal mercato, rafforzando una stima che si rifletterà anche in sede di rinnovo. Il contratto attuale scade nel 2028, ma a stagione in corso le parti si incontreranno per prolungare fino al 2029 con un adeguamento: dai 2,8 milioni attuali ai 3,8, cifra che lo avvicinerebbe ai senatori De Vrij e Mkhitaryan. Non ancora ai livelli di Lautaro o Barella, ma abbastanza per certificare la centralità del suo ruolo.

La nuova Inter sarà costruita attorno a un’idea tattica diversa: niente più tridente fisso a centrocampo, ma spazio a incursori e mezzali offensive. E in questo, Frattesi è l’uomo perfetto. Dopo una stagione con pochi minuti e l’onta di una finale di Champions vissuta dalla panchina, adesso potrà finalmente esprimersi appieno. Un segnale forte è già arrivato: la società non lo cederà mai a un club italiano.

Il recupero post-operatorio procede bene e, in attesa del rientro in campo, Frattesi si gode le vacanze in Sardegna con la famiglia. Anche lì, tra giochi in casa e sfide goliardiche con Geolier, fidanzato della sorella Chiara, si respira un’aria nuova: non più incertezza, ma serenità e fiducia. L’Inter lo ha scelto. E lui ha scelto di restare.