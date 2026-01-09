Frattesi Juve, Moretto avverte: «Pista Nottingham Forest reale, ecco lo stato della trattativa col Galatasaray. Da capire se l’Inter…»

Frattesi Juve, gli aggiornamenti dell’esperto di mercato, Matteo Moretto, sulla corte dei bianconeri per il centrocampista dell’Inter

Il futuro di Davide Frattesi è un rebus di mercato. Secondo l’esperto Matteo Moretto, il centrocampista della Nazionale potrebbe lasciare l’Inter, ma la formula della cessione frena le operazioni. Il dialogo con il Galatasaray è in stallo: i turchi propongono un riscatto legato alle presenze, mentre la dirigenza dei Nerazzurri (guidata da Damien Comolli) pretende garanzie immediate.

Dall’Inghilterra preme il Nottingham Forest, ma i vincoli del Fair Play Finanziario limitano gli inglesi al prestito semplice, opzione sgradita a Milano. La situazione potrebbe sbloccarsi dopo il 15 gennaio. Sullo sfondo resta vigile la Juventus: il tecnico Luciano Spalletti stima molto la mezzala romana e i Bianconeri potrebbero tentare l’affondo last-minute se la Beneamata aprisse a condizioni più vantaggiose.

FRATTESI JUVE – «Davide Frattesi continua a restare in orbita Juventus. Ci sono diversi club su Frattesi, soprattutto dall’estero. Il Galatasaray ha trattato Frattesi ma la situazione oggi è ferma, le trattative sono incagliate sulla formula. Il Galatasaray ha offerto un prestito che può diventare obbligatorio al numero di partite giocate da Frattesi, questa condizione però non soddisfa l’Inter che vorrebbe un obbligo facilmente raggiungibile. Ad oggi la situazione col Galatasaray è ferma a questo punto nonostante il club turco abbia sondato e contattato Frattesi. La pista Nottingham è reale, da tenere in considerazione ma il Nottingham potrebbe procedere solo con un prestito, al massimo un prestito con diritto per una questione anche di FPF.

Da quanto ci risulta, il Nottingham non può affondare su Frattesi ora, ci saranno contatti per capire la fattibilità dell’operazione ma il mercato per Frattesi si potrà scaldare dal 15 gennaio in poi. Da capire se l’Inter rimarrà salda sulla sua posizione, ossia cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo, oppure se aprirà ad una formula diversa. C’è il Nottingham, c’è il Galatasaray ma terrei anche la Juve fino all’ultimo giorno di mercato, a Spalletti piace molto e qualora ci fosse l’occasione la Juventus potrebbe bussare alla porta dell’Inter».