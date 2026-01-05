Frattesi via dall’Inter? Assalto dalla Turchia, Marotta tratta ma c’è l’ombra della Juventus! Quale futuro per il centrocampista azzurro?

Il mercato di riparazione dell’Inter potrebbe subire una scossa tellurica improvvisa, capace di ridisegnare gli equilibri della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, il Galatasaray ha deciso di rompere gli indugi, presentando un’offerta concreta e pesante per assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi. I campioni di Turchia, alla ricerca di un profilo dinamico e di inserimento per il proprio centrocampo, avrebbero messo sul tavolo una proposta complessiva di 35 milioni di euro. I dettagli dell’operazione, stando alle indiscrezioni del quotidiano romano, prevedono un prestito oneroso immediato di 5 milioni, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a quota 30 milioni. Una cifra che, a livello puramente numerico, soddisferebbe le richieste di Viale della Liberazione, permettendo una plusvalenza importante.

Il braccio di ferro sulla formula

Nonostante l’apertura sulle cifre, la fumata bianca non è ancora vicina. Il nodo cruciale da sciogliere resta la formula del trasferimento. La dirigenza della Beneamata, guidata dall’esperienza di Beppe Marotta e Piero Ausilio, non intende privarsi di una pedina così importante senza garanzie assolute sull’incasso futuro. Per questo motivo, i vertici nerazzurri spingono affinché il diritto di riscatto venga trasformato in un obbligo vincolato a condizioni facilmente raggiungibili. Solo con la certezza matematica della cessione a titolo definitivo, il club milanese darebbe il via libera alla partenza dell’ex incursore del Sassuolo.

La volontà del giocatore e lo spettro della Juve

Se l’intesa tra i club appare possibile lavorando sui dettagli, l’ostacolo maggiore potrebbe essere rappresentato dalla volontà del calciatore. Nella testa di Frattesi, infatti, la priorità resterebbe la permanenza in Serie A, con un gradimento mai nascosto per la Juventus. La “Vecchia Signora”, ora guidata sul mercato da Damien Comolli, osserva sorniona la situazione, ma al momento fatica a pareggiare la potenza di fuoco economica dei turchi. Dal canto suo, l’Inter non ha alcuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto, a meno di offerte irrinunciabili cash. Le prossime ore saranno decisive per capire se il pressing di Istanbul avrà la meglio sulle ambizioni italiane del ragazzo.