Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa dalla Serie A per il dopo Frattesi: Ausilio si muove

Calciomercato Inter, scenario clamoroso: se parte Frattesi c’è già un nome dalla Serie A. Ausilio fiuta l’occasione

Il mercato di gennaio dell’Inter rischia di diventare un vero terremoto per il centrocampo di Christian Chivu. Le voci su un possibile addio di Davide Frattesi al Galatasaray si fanno sempre più insistenti e, mentre il pressing dei turchi aumenta, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. L’obiettivo è chiaro: individuare un sostituto all’altezza per mantenere intatto il livello qualitativo della rosa.

Spunta Guendouzi per il dopo‑Frattesi

Secondo quanto riportato da Alfio Musmarra, il nome nuovo che circola con insistenza ad Appiano Gentile è quello di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese della Lazio sarebbe considerato da Chivu il profilo ideale per caratteristiche tecniche, intensità e personalità. Un giocatore capace di dare equilibrio, corsa e qualità, colmando il vuoto che lascerebbe un’eventuale partenza di Frattesi.

L’operazione, però, si annuncia complessa: trattare con Claudio Lotito non è mai semplice e Guendouzi ha un contratto lungo, fattore che ne alza inevitabilmente il prezzo.

La strategia dell’Inter: equilibrio tra cessioni e opportunità

La linea di Beppe Marotta è netta: Frattesi partirà solo se l’Inter avrà già in mano un sostituto di pari livello. Se il Galatasaray dovesse rilanciare e avvicinarsi ai circa 35 milioni richiesti, allora l’assalto a Guendouzi potrebbe entrare nel vivo.

Per Chivu, l’arrivo del francese rappresenterebbe una garanzia per la seconda parte di stagione: un centrocampista completo, fisico e tecnico, utile per restare competitivi su tutti i fronti. Resta da capire se la Lazio sarà disposta a privarsi di uno dei suoi punti fermi a gennaio e, soprattutto, a quali condizioni economiche.

