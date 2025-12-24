Frattesi Juventus, il centrocampista ha preso una decisione molto importante sul suo futuro: sarà bianconero? Le ultime sul giocatore nerazzurro

Frattesi Juventus, il centrocampista romano resta un obiettivo dei bianconeri. E il diretto interessato è disposto ad ascoltare le offerte

Con l’avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, il futuro di Frattesi è diventato uno dei temi più caldi in Serie A. Il centrocampista romano, ormai consapevole di avere poche chance da titolare nell’Inter, sta valutando seriamente un trasferimento già a gennaio per trovare maggiore continuità e minuti nelle gambe. Dopo la stagione al Sassuolo e il salto in nerazzurro, Frattesi cerca un progetto che gli permetta di esprimere pienamente le sue qualità offensive e di inserimento, diventando un punto di riferimento in mediana.

La Juventus è pronta ad approfittare di questo scenario. Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, è da tempo un estimatore delle caratteristiche del centrocampista e lo considera l’elemento mancante per garantire dinamismo e inserimenti tra le linee del centrocampo juventino. L’arrivo di Frattesi rappresenterebbe una mossa strategica per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, permettendo al club torinese di aumentare qualità e profondità nel reparto centrale. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice: la storica rivalità tra Inter e Juventus rende ogni negoziazione complessa e destinata a richiedere pazienza e inventiva da parte dei dirigenti bianconeri.

Uno dei principali ostacoli riguardava l’ipotesi di inserire Khephren Thuram nello scambio. Il centrocampista francese era considerato una contropartita tecnica possibile, ma la Juventus ha ribadito la propria ferma volontà di trattenerlo, considerandolo incedibile e un pilastro del futuro. Con la pista dello scambio tramontata, la dirigenza bianconera sta valutando altre formule, come un prestito con diritto di riscatto o l’inserimento di contropartite minori. L’Inter, dal canto suo, preferirebbe una cessione definitiva o con obbligo di riscatto garantito, per monetizzare subito uno dei suoi gioielli tecnici.

Nonostante l’interesse internazionale, la priorità di Frattesi resta chiara: la Serie A. Il giocatore vuole continuare a competere nel campionato italiano, dove conosce perfettamente avversari e dinamiche, e mantenere così la propria posizione in Nazionale. Questa scelta riduce le opzioni per l’Inter e favorisce la Juventus, che si trova in prima fila nella corsa al centrocampista.

Il gennaio di Frattesi si prospetta quindi infuocato. Tra richieste economiche elevate, rivalità storiche e la volontà del giocatore di rimanere in Italia, le due società dovranno trovare un equilibrio per portare a termine un’operazione delicata. Il centrocampista, nel frattempo, osserva attentamente le mosse delle parti, pronto a decidere la prossima tappa della sua carriera.