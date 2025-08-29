Frattesi Newcastle, Fabrizio Romano svela: «Da quanto mi risulta, il focus in casa Newcastle è questo». Le parole dell’esperto di mercato

Tornano a circolare con insistenza le voci di mercato sul futuro di Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999, protagonista di una prima stagione convincente con la maglia dell’Inter dopo il trasferimento dal Sassuolo. Frattesi, mezzala dinamica e abile negli inserimenti offensivi, si è imposto rapidamente come una pedina preziosa nella rosa nerazzurra.

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul loro canale YouTube, il Newcastle United mantiene vivo l’interesse per il calciatore, sebbene al momento la priorità del club inglese sia un’altra.

FRATTESI NEWCASTLE – «Non scopriamo oggi che Frattesi piace al Newcastle. Da quanto mi risulta, il focus in casa Newcastle sia di prendere un altro attaccante: è vero che ha preso Woltemade, ma è andato via anche Callum Wilson. Quindi, vuole prendere un’altra punta importante. Al momento non ci risultano discorsi imminenti. E’ un discorso di priorità e quelle del Newcastle al momento sono altre. C’è poi un discorso di condizioni: l’Inter, infatti, lascerebbe partire il calciatore solo che il trasferimento fosse a titolo definitivo, oppure con un obbligo a condizioni praticamente scontate».

La posizione dell’Inter su Frattesi

Dalla sede di Viale della Liberazione trapela una linea chiara: l’Inter non intende privarsi facilmente di Frattesi. L’eventuale addio verrebbe preso in considerazione solo di fronte a una proposta di trasferimento a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto a condizioni economiche molto vantaggiose. In sintesi, nessuna apertura per un semplice prestito: la società pretende garanzie concrete sul futuro del giocatore.

Sotto la guida del tecnico Cristian Chivu, ex difensore rumeno e bandiera dell’Inter, Frattesi è diventato un elemento chiave grazie alla sua capacità di unire qualità in fase di possesso e inserimenti decisivi in zona gol. La sua cessione non rientra nei piani immediati del club, a meno di un’offerta definita irrinunciabile.