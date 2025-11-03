Freuler Bologna, arrivano brutte notizie per i tifosi rossoblù: ecco il comunicato ufficiale sul centrocampista svizzero! I dettagli

Bologna News
Brutte notizie per il Bologna all’indomani della vittoria per 1-3 sul campo del Parma. La serata positiva in termini di risultato è stata infatti macchiata dall’infortunio occorso a Remo Freuler, costretto a lasciare il terreno di gioco prima del previsto.
Il centrocampista svizzero, pilastro della mediana rossoblù, si è sottoposto oggi agli accertamenti medici che hanno purtroppo confermato la gravità del problema: gli esami hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola destra.
Nei prossimi giorni l’ex Atalanta sarà operato per un intervento di stabilizzazione. Solo dopo l’operazione lo staff medico potrà definire con precisione i tempi di recupero, ma è certo che il Bologna dovrà fare a meno del suo regista per diverse settimane.
COMUNICATO – Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento.
