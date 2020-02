Freuler: «Il gol del Valencia ci farà tenere alta l’attenzione al ritorno»

Remo Freuler, autore del 3-0 dell’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della Dea dopo la vittoria sul Valencia

C’è anche la firma di Remo Freuler nel bellissimo 4-1 con cui l’Atalanta ha schiantato il Valencia a San Siro. Il centrocampista della Dea ha parlato ai canali ufficiali orobici in vista del match di ritorno.

«Il mio gol è stato bellissimo, ma la cosa più bella è la vittoria. Non mi aspettavo un tiro del genere. Sono contento. La partita? Abbiamo fatto un’ottima partita per 60’/70′ poi abbiamo iniziato a sbagliare troppi errori e loro sono andati in gol e ci dispiace. Questo gol subito ci farà tenere alta l’attenzione per il ritorno perché davanti hanno qualità e dobbiamo avere chiaro in testa che non abbiamo fatto ancora nulla»