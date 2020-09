Friedkin: «Non vediamo l’ora di venire a Trigoria, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi»

Dan e Ryan Friedkin hanno rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della Roma: le loro parole

Dan e Ryan Friedkin hanno rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della Roma. Queste le parole dei nuovi proprietari sulla loro voglia di venire nella Capitale.

«Non vediamo l’ora. Recentemente abbiamo fatto una videochiamata davvero positiva con Fonseca e non vediamo l’ora di venire a Trigoria per continuare la conversazione di persona su come stanno andando i preparativi per la nuova stagione. E poi siamo impazienti di incontrare tutti i giocatori e iniziare davvero a conoscerli bene, come squadra e come persone Ci impegniamo a lavorare incessantemente per costruire una squadra di cui i tifosi possano essere orgogliosi per molti anni a venire».