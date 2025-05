Frosinone, Bianco sull’arrivo in zona play-out: «La tensione gioca brutti scherzi. Prepariamoli come abbiamo fatto in queste 12 gare»

Il successo in casa del Sassuolo per 0-1 non è bastato al Frosinone di Paolo Bianco, per conquistare la zona salvezza della Serie B, con la formazione ciociara che prenderà parte ai play-out dove affronterà la Salernitana.

PARTITA – «A volte la tensione gioca brutti scherzi, e sembra che la squadra sia in difficoltà. Ora il mio pensiero è quello di far recuperare la squadra al meglio in vista della gara contro la Salernitana. Da quando sono arrivato a Frosinone dopo 12 partite, la squadra sarebbe terza in classifica dietro a Sassuolo e Pisa. Penso che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, vedere la delusione nei loro occhi è brutto. Li capisco, tutti speravamo di raggiungere la salvezza questa sera, però gli va fatto un grande applauso perché quando sono arrivato la situazione era davvero complicata. Abbiamo fatto meno punti solo delle due squadre andate in Serie A, ora manca l’ultimo tassello e ci giocheremo la doppia sfida contro la Salernitana con le energie giuste. Recupereremo le energie per questa gara, e anche nelle due sconfitte non meritavamo di perdere. Nessuna squadra ha dimostrato di esserci superiore».

PLAY-OUT – «Prepariamo il match come abbiamo fatto in tutte queste 12 gare. Studiando bene l’avversario, provando a batterlo mettendolo in difficoltà. L’obiettivo di tutti noi è quello di mantenere la categoria, che sarebbe importantissimo per tutta Frosinone, a partire dal presidente. Da quando abbiamo affrontato la Salernitana a febbraio hanno anche cambiato allenatore, avranno un diverso atteggiamento sia tattico che mentale. Conoscendo Marino, penso che sarà una squadra molto più propositiva, che cercherà di fare un gol in più degli avversari».