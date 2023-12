Frosinone, Di Francesco: «Kaio Jorge fondamentale, su Soulé…»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, nel pre partita della gara contro il Torino. I dettagli

Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Frosinone-Torino.

PARTITA – «Non so cosa c’era da aspettarsi prima dell’inizio del campionato, so solo che questa squadra sta facendo cose straordinarie e mi auguro le continui a fare. Il Torino negli anni è stato costruito per ottenere risultati più importanti, lo dimostrano le campagne acquisti e la continuità data all’allenatore».

KAIO JORGE – «Sì, è fondamentale. Devo dire anche che ci sono tante defezioni e giocatori non al meglio, rientrati solo nell’ultimo giorno. Come partenza ho scelto quelli che ritenevo più adatti a questa gara. È chiaro che i cinque cambi consentono di cambiare assetto e questo fa parte della strategia».

SOULE’ – «Un’altra cena? Gliela pago sempre volentieri, a lui come a tutta la squadra. È un ragazzo che si mette sempre a disposizione di compagni ed allenatore, può sempre fare la differenza e non deve mai smettere di farlo. Deve capire di poter fare qualche dribbling in meno».