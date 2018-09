Frosinone-Genoa: formazioni ufficiali e diretta live – Serie A 2018/2019

Frosinone-Genoa, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Frosinone e Genoa si sfidano domenica 30 settembre alle 15.00 allo Stadio Stirpe di Frosinone. La squadra di Longo dopo il pesante ko subito contro la Roma (4-0), il quarto consecutivo, spera finalmente di trovare non solo la prima gioia del campionato, ma anche la prima rete segnata. Con un misero punto all’attivo i giallazzurri cercano e devono ottenere una svolta. Genoani più tranquilli, soprattutto dopo il successo rimediato contro il Chievo nel turno infrasettimanale, la squadra di Ballardini è settima con 9 punti.

Frosinone-Genoa: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Frosinone-Genoa: formazioni ufficiali

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Ciano, Perica. Allen.: Longo

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek. Allen.: Ballardini

Frosinone-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Longo fa i conti con una preoccupante sterilità offensiva e lancia dal 1′ la coppia Campbell e Perica in attacco. A centrocampo rientra Hallfredsson, il quale verrà affiancato da Zampano, Chibsah, Crisetig e dal rientrante Molinaro. In difesa Salamon, Goldaniga e Capuano daranno manforte a Sportiello.

Mister Ballardini opta per la probabile conferma di Criscito nel terzetto difensivo completato con Biraschi e Spolli, in porta Radu ed in panchina ancora una volta Marchetti. A centrocampo Pereira, Romulo, Mazzitelli e Lazovic con Pandev trequartista a supporto dell’attacco Kouamé-Piatek, occhio allo scalpitante Favilli.

Frosinone-Genoa: i precedenti del match

A netto vantaggio genoano i quattro precedenti sinora disputati. Tre le vittorie del Genoa, un pareggio e zero vittorie del Frosinone.

Frosinone-Genoa: l’arbitro del match

Dirige Juan Luca Sacchi, 33enne della sezione di Macerata. La sua media in quanto a cartellini gialli è di poco meno di tre, sintomo di quanto diriga lasciando giocare.

Frosinone-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.