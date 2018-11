Richiesta al Chelsea di Bakayoko: il Milan si oppone ma resta scettico sul futuro

Il Fulham avrebbe espresso un certo interesse per Timouè Bakayoko, infatti i Cottagers avrebbero chiesto al Chelsea il prestito del centrocampista. Ma il tentativo rischia di non andare in porto per le opposizioni di Abramovich e del Milan. Il Fulham aveva già provato nei giorni scorsi a prendere accordi per il mercato di gennaio ma senza avere esiti positivi. Le prestazioni del calciatore al Milan fino ad adesso avevano lasciato spazio a parecchi dubbi ma Bakayoko a Udine sembra aver dato segnali d’incoraggiamento. Nonostante la buona prestazione nella sfida di Udine il centrocampista dovrà comunque confermare il suo miglioramento nei prossimi match contro Betis Siviglia e Juventus, per convincere il Milan a riscattarlo a Giugno.