La casa di Torino di Douglas Costa è stata rapinata nella notte

Furto in notturna in casa Douglas Costa, i ladri sarebbero entrati scassinando una serratura e derubando l’attaccante di gioielli e orologi preziosi, come riportato da La Stampa.

Il brasiliano, trasferitosi da poco in Germania alla corte del Bayern di Monaco, abitava in Via Lagrange in pieno centro a Torino. Il bottino non è ancora stato quantificato ma sembrerebbe essere ingente.