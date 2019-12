Futuro Ancelotti: in caso di divorzio col Napoli può tornare a Londra

Le strade del Napoli e di Ancelotti possono dividersi stasera: un club di Premier League vorrebbe affidare la sua panchina all’italiano

Dopo la partita contro il Genk e l’eventuale qualificazione agli ottavi di Champions League, i tifosi del Napoli conosceranno il destino di Carlo Ancelotti. Attualmente, De Laurentiis sembra deciso a sostituirlo con l'”allievo” Gattuso.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha suggerito che Ancelotti, in caso di separazione con il Napoli, potrebbe tornare in Premier League, a Londra. Non al Chelsea che ha già allenato, ma bensì sulla panchina dell’Arsenal. I Gunners sono alla ricerca di un degno allenatore dopo l’esonero di Emery, e sarebbero lieti di accogliere il tecnico italiano.