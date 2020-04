Futuro Bonaventura: l’Atalanta sogna il ritorno ma la concorrenza è folta

Jack Bonaventura lascerà il Milan a fine stagione, a costo zero. Sul centrocampista Fiorentina, Torino, Roma e Atalanta

Giacomo Bonaventura lascerà il Milan dopo 6 anni. Niente rinnovo del contratto per il centrocampista rossonero, ormai prossimo all’addio. Il calciatore andrà via a costo zero e secondo il Corriere di Bergamo, Jack ha messo in cima alla lista delle preferenze l’Atalanta.

La società nerazzurra dovrà battere una concorrenza di Fiorentina, Napoli, Torino e Roma, molto interessati al centrocampista pronto a liberarsi a parametro zero.