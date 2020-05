Futuro Higuain: il fratello lo chiama in MLS al DC United

Il futuro di Higuain è sempre incerto ma dagli USA riportano che il fratello Federico lo stia corteggiando per portarlo in MLS

Gonzalo Higuain in MLS? Secondo fonti statunitensi sì. Il Pipita ha un contratto con la Juve fino al 2021 e il prolungamento – almeno per il momento – non è nei piani della società. Per questo l’argentino si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione.

Higuain vorrebbe tornare al River Plate ma il Washington Post scrive dell’interesse del DC United: il fratello Federico, dopo gli otto anni passati al Columbus Crew, ha firmato lo scorso marzo per il club di MLS dove ricopre anche il ruolo di vice-allenatore.