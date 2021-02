Milan, Gabbia: «Guardo Ibra e penso ‘Perchè non posso farlo pure io?’»

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha incontrato questa mattina gli studenti del Liceo Pantani di Busto Arsizio: le sue dichiarazioni

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha incontrato questa mattina gli studenti del Liceo Pantani di Busto Arsizio. Le sue parole.

IBRAHIMOVIC – «Arriva un’ora e mezza prima al campo e se ne va un’ora e mezza dopo l’allenamento. Se lo fa lui a 39 anni, dopo tutti i successi che ha ottenuto, perché non posso farlo io a 20? In questo senso Zlatan è un esempio. Dà sempre il massimo per ottenere il meglio. Principalmente ci fa capire che dietro ogni successo c’è sempre un duro lavoro».

INFORTUNIO – «Mi sono messo a piangere perché pensavo di essermi rotto il legamento crociato del ginocchio. In quel momento ero molto agitato e preoccupato, anche perché avevo molto male. Poi, per fortuna, le cose si sono risolte per il meglio e dopo due mesi sono di nuovo pronto a scendere in campo».

