Gabbiadini: «È brutto perdere il derby ma ora dobbiamo finire la stagione al meglio»

Manolo Gabbiadini commenta la sconfitta della Sampdoria nel derby: le parole del giocatore ai canali blucerchiati

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta nel derby. Ecco le sue dichiarazioni:

GARA – «Abbiamo sbagliato in quel frangente in difesa e ci hanno punito. Serviva più attenzione, è brutto perdere il derby. Venivamo da vittorie che ci hanno dato morale e sarebbe stato bello vincere, potevamo sicuramente far meglio. Penso che ci sono mancati i tifosi, con loro avremmo fatto una gara migliore. Testa alla prossima».

GOL – «Fare gol al derby è sempre bello ma le altre volte è stato meglio perché abbiamo portato a casa i tre punti, quindi non sono soddisfatto al massimo».

FUTURO – «Bisogna pensare già alla prossima gara, è un brutto colpo perdere la stracittadina. Non mi va giù ma pensiamo alle partite con Juventus e Milan, il derby non deve farci abbassare la testa, dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi».