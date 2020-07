Gabbiadini: «Genoa in B? Nessuno stimolo. Pensiamo solo a noi»

Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del Derby con il Genoa di domani

Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del Derby con il Genoa di domani.

SUL GENOA IN B– «Non è uno stimolo ulteriore, assolutamente, pensiamo soltanto a noi. Pensiamo a noi stessi e vogliamo vincere il derby. Non guardo la classifica anche se dice bene a noi e un po’ meno bene a loro. Andiamo in campo per fare la nostra partita a prescindere dalla posizione in cui il Genoa è».

ASPETTATIVE DIFFERENTI – «Non è mai abbastanza quindi penso sempre al prossimo: bisogna far bene e portare a casa i tre punti che sono importanti per noi e per i tifosi. Il primo fu anche un po’ fortunato perché volevo tirare la punizione sul secondo palo. Mihajlovic mi diceva di tirare sempre così. L’anno scorso invece non stavo benissimo ed entrai a gara in corso, ero un po’ arrabbiato e volevo dare il mio contributo, poi alla fine sono entrato e ho fatto gol, sono stato contento».