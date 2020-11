Gabon, disavventura in aeroporto: l’accusa di Aubameyang

Disavventura in Gambia per il Gabon: l’accusa di Aubameyang alla CAF non è passata inosservata

Gabon trattenuto in aeroporto per ben sei ore in Gambia la scorsa notte e Pierre-Emerik Aubameyang su tutte le furie. La selezione capitana dall’attaccante dell’Arsenal è stata bloccata tutta la notte dalle autorità locali a causa di alcuni test positivi al Covid-19 effettuati 48 ore prima, circostanza questa negata dalla Federazione gabonese che ha confermato la negatività di tutti i tamponi effettuati.

«Questo non ci demotiverà, ma la CAF deve assumersi delle responsabilità. Vogliamo che l’Africa cresca, non è così però che ci riusciremo», l’accusa sui social dei Aubameyang dopo la disavventura nell’aeroporto di Banjul.