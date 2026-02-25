Calciomercato
Gabriel Jesus Milan: tra il ‘canale’ Branchini e il nodo ingaggio, ecco le sensazioni verso giugno
Gabriel Jesus Milan, l’assist di Branchini e il problema ingaggio. Le ultime di calciomercato verso giugno
Il Milan continua a faticare in zona gol e l’estate 2026 si profila come quella della grande rivoluzione offensiva. Secondo Calciomercato.com, il nuovo nome sul taccuino di via Aldo Rossi è quello di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, ormai stanco del ruolo marginale ricoperto all’Arsenal dopo il rientro dal grave infortunio al ginocchio, sarebbe pronto a lasciare la Premier League per un progetto che lo rimetta al centro del gioco.
Gabriel Jesus–Milan: l’incrocio con Allegri
L’operazione si intreccia con dinamiche di mercato particolari, soprattutto sul fronte dei procuratori. Gabriel Jesus è infatti tornato sotto la gestione della Branchini Associati, la stessa agenzia che cura gli interessi di Massimiliano Allegri. Un dettaglio che potrebbe agevolare il Milan, impegnato a ricostruire un reparto offensivo in cui nessuno — da Leao a Pulisic — appare oggi davvero incedibile.
I dettagli dell’operazione
Secondo quanto riportato:
- Costo del cartellino: l’Arsenal valuta il brasiliano intorno ai 20 milioni di euro, cifra tutto sommato accessibile per un giocatore del suo livello, con contratto in scadenza nel 2027.
- Ingaggio elevato: il vero nodo è lo stipendio. Gabriel Jesus guadagna circa 14 milioni lordi a stagione (265 mila sterline a settimana), numeri da top della Premier che richiederebbero un forte sacrificio economico o una spalmatura pluriennale.
- Desiderio di cambiare aria: nonostante l’interesse del West Ham, il giocatore preferirebbe un’esperienza all’estero. In Serie A, oltre al Milan, anche la Juventus osserva la situazione.
