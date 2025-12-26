Gabriel Jesus giocherà in Serie A? Arriva una brusca frenata per quel motivo in vista di gennaio - Calcio News 24

Gabriel Jesus si allontana dalla Serie A? Ecco la nuova indiscrezione sull’attaccante che gioca in Premier League

Il nome di Gabriel Jesus continua a circolare con forza nelle indiscrezioni di mercato, ma il suo possibile approdo in Serie A dovrà ancora attendere. Per quanto riguarda il Milan, infatti, il calciomercato invernale non vedrà l’attaccante brasiliano vestire la maglia rossonera. A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come il profilo dell’ex Manchester City non rientri nei piani del club per la sessione di gennaio.

Le motivazioni che tengono lontano Gabriel Jesus dal campionato italiano sono diverse e partono dalla sua situazione all’Arsenal. Dopo un lungo periodo di stop per infortunio, il brasiliano è finalmente tornato a disposizione di Mikel Arteta e ha espresso chiaramente la volontà di rilanciarsi con i Gunners. Il recupero fisico è stato graduale, ma ora l’attaccante è determinato a ritagliarsi nuovamente un ruolo centrale nel progetto tecnico londinese.

Un segnale forte del suo legame con l’Arsenal è arrivato anche fuori dal campo: Gabriel Jesus ha scritto una lettera aperta ai tifosi, ringraziandoli per il sostegno ricevuto durante i mesi difficili e promettendo massimo impegno nella seconda parte di stagione. Un gesto che ha rafforzato la percezione di una permanenza a Londra, allontanando ulteriormente l’ipotesi Serie A nel breve periodo.

Dal lato Milan, inoltre, le strategie di mercato sono ben definite. Con l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham, il reparto offensivo è considerato numericamente completo. Le priorità della dirigenza, guidata da Igli Tare, sono rivolte soprattutto alla difesa, con la ricerca di un centrale affidabile come Joe Gomez o Dragusin.

Un eventuale colpo offensivo a gennaio verrebbe preso in considerazione solo in caso di cessioni importanti. Per ora, dunque, Gabriel Jesus resta un nome suggestivo per la Serie A, ma non un obiettivo concreto nell’immediato. Il suo futuro italiano potrebbe essere rimandato a finestre di mercato successive.

