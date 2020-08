Galeone su Giampaolo: «Deve immergersi nello spirito del Torino»

Giovanni Galeone ha parlato di Marco Giampaolo, neo tecnico del Torino, in una lunga intervista per la Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato di Marco Giampaolo di cui ha fatto da mentore. Ecco le sue principali dichiarazioni:

MAESTRO – «Ho saputo che mi ha indicato tra i suoi maestri. Affiancandomi ad Arrigo Sacchi, però. Così abbraccia molti sistemi di gioco e mentalità diverse: meglio per lui, si porta a Torino un bagaglio voluminoso. Ha una grande occasione saprà sfruttarla».

TORINO – «Mi aspetto che gli venga dato il tempo per lavorare sui suoi concetti e con una squadra adatta. E sono sicuro che il Toro non avrà la fretta del Milan anche perché esce da una stagione molto deludente: se non avessero battuto “di nervi” l’Udinese, non so come sarebbe finita…».

SPIRITO GRANATA – «Lui deve andare a fondo, deve capire e immergersi nello spirito granata. Anche parlando con i grandi del passato, tipo Agroppi, Cereser, Fossati… Io da ragazzo sono stato amicissimo di Giorgio Ferrini. Giocavamo assieme, i nostri papà lavoravano all’Italsider. Un legame proprio affettuoso. Beh ci si ritrovava dopo le partite, lui rientrava da Torino, io da Monza. E Giorgio parlava del Fila, delle suggestioni e della carica che gli trasmetteva la maglia degli Invincibili… Ecco Marco per fare bene, benissimo, come gli auguro, deve impossessarsi di questo “granatismo”. Che esiste, è storia e non una leggenda. E non va snobbata ma onorata e aggiornata».