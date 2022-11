Galles, Page: «Prestazione inaccettabile, la responsabilità è mia»

Page, commissario tecnico del Galles, ha parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Iran: le sue dichiarazioni

Page, ct del Galles, ha parlato dopo il ko per 2-0 con l’Iran alla seconda giornata di Qatar 2022.

LE PAROLE – «La nostra prestazione prima del cartellino rosso non è accettabile. Speravamo che oggi tutto andasse bene, ma non siamo stati neanche lontanamente vicino ai livelli e agli standard che abbiamo mantenuto negli incontri precedenti. Mi assumo sempre la responsabilità, questa è la mia squadra. L’espulsione ovviamente non ci ha aiutato e a quel punto avevamo cinque attaccanti in campo e non siamo stati capaci di difenderci. È uno spogliatoio difficile al momento, ma saremo pronti per l’Inghilterra. È un derby e sarà una grande partita e ci faremo trovare pronti».