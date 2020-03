Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Adriano Galliani ha parlato anche della situazione societaria del Milan

Adriano Galliani, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha riservato una frecciata a tutti quei dirigenti che sono passati al Milan e ultimamente non sono più sotto contratto.

«Non sopporto la gente che va via e spiega sui giornali come si dovrebbe fare. Se lavori nel club ti dai da fare e quando ne esci devi stare zitto. Come faccio io»