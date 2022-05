Galliani: «Per il mercato del Monza ci sarà un regalo. Belotti e Pato...»

Galliani: «Per il mercato ci sarà un regalo. Belotti e Pato…». Le dichiarazioni dell’ad del Monza

Adriano Galliani ha parlato a margine della festa promozione del Monza. Le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Adesso arriva il presidente Berlusconi, chiedete a lui. Balotelli viene alla festa stasera e basta, è ospite. Belotti e Pato? Sapete che sono scaramantico, non avrei mai portato avanti un’operazione senza essere assolutamente certo di essere in Serie A. C’è tempo, faremo mercato e ci sarà un regalo promozione in questo senso».

STAGIONE – «Ho realizzato un sogno, qualcosa di mai fatto in 110 anni. Io sono nato e cresciuto a Monza, contribuire a portarlo in A era un sogno che avevo nel cassetto. Sono l’uomo più felice del mondo, non ho nessuno nostalgia».