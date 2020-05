Galliani: «Monza promosso in Serie B? Aspetto la FIGC prima di esultare»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, non si sbilancia sulla promozione del club lombardo

Il Monza è promosso in Serie B? Ieri l’Assemblea di Lega Pro ha emesso il suo verdetto ma Adriano Galliani, a.d. del club brianzolo, non vuole ancora esultare perché quella dell’Assemblea è solo una proposta, che dovrà essere ratificata dalla FIGC. Intervistato da La Stampa, Galliani attende l’ufficialità prima di esultare.

«Noi non parliamo ancora di promozione in serie B. Ieri è successo che la Lega di serie C ha chiesto di fermare i campionati per sopravvivere e ha proposto questa classifica. Ora toccherà alla FIGC ratificare questa decisione».