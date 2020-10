Galliani: «Non è vero che non voglio i fondi in Serie A. L’unico dubbio è…»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato durante l’evento Sportlab. Queste le sue parole sui fondi

CALCIO E COVID – «Il calcio ha una contrazione dei ricavi importantissima, derivante da assenza di ricavi da stadio e da un calo delle sponsorizzazioni. La pubblicità diminuisce di più del PIL quando il PIL scende e cresce più del PIL quando il PIL sale».

FONDI IN SERIE A – «Ho il timore che i diritti televisivi nei prossimi anni possano diminuire. A proposito, qualcuno mi dipinge come contrario all’ingresso dei fondi, assolutamente no. Io sono favorevolissimo, mi preoccupa solo la distribuzione del denaro. Voglio che chi andrà in A tra tre, quattro o cinque anni abbia le stesse risorse di chi c’è ora».