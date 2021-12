Galliani racconta Ibrahimovic: «Quella volta che quasi menò Allegri...»

Adriano Galliani, presente alla presentazione del nuovo libro di Ibrahimovic, Adrenalina, ha raccontato un interessante retroscena

Adriano Galliani, ex AD del Milan, presente alla presentazione di Adrenalina, nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic, ha racconto un curioso retroscena sullo svedese risalente al 2012. Le sue parole:

«Giochiamo contro l’Arsenal. Vinciamo l’andata 4-0, e metto nella testa di Allegri di portare in panchina 2 portieri. Ritorno partita terrificante, perdiamo 3-0 ma ci qualifichiamo. Tutti felici, ma entra negli spogliatoi Zlatan ed urla come un pazzo, quasi mena Max Allegri che aveva messo due portieri in panchina. Non è mai contento, non si vuole mai accontentare. Vuole sempre il massimo. Ibra se pareggia o arriva secondo si incazza come una iena. La sua più grande qualità sia questa cosa qui, di non essere mai soddisfatto con sé stesso e con gli altri. Ho avuto la fortuna di stare al Milan per 31 anni, abbiamo avuto giocatori immensi, con Capello in panchina abbiamo vinto 4 scudetti in 5 anni. Giocatori immensi: Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Ancelotti, Tassotti. Tecnicamente per me Van Basten era la madonna, quando lo vedo mi inginocchio. Purtroppo una caviglia l’ha fermato a 28 anni. È passato di tutto al Milan, ma nessuno secondo me aveva la forza mentale di Zlatan Ibrahimovic. Questo è quello che penso».