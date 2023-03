Galtier: «Mbappé capitano della Francia? Al PSG non c'è motivo di cambiare Marquinos...»

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha commentato in conferenza stampa la promozione a capitano di Kylian Mbappé in nazionale

PAROLE – «Mi sono congratulato con Kylian per la sua promozione in Nazionale. Penso che sia una buona scelta, la scelta giusta. Al PSG ci sono Marquinhos e diversi vice-capitani. Kylian è uno di loro. Non c’è motivo di cambiare Marquinhos».