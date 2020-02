GANZ: «Ogni partita è una finale di Champions, poi vedremo dove arrivare» – VIDEO

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz al termine del derby vinto. Le dichiarazioni del mister rossonero

(-Dal nostro inviato) Ecco le parole di Maurizio Ganz al termine del derby vinto contro l’Inter femminile.

DERBY – «Vincere il derby era bello anche da giocatore. Siamo riusciti a vincere tre derby consecutivi è una grande soddisfazione. Sapevo già del risultato della Fiorentina, ma le due squadre oggi hanno giocato a viso aperto».

ROSA – «Con l’Empoli avevamo problemi di panchina, ora ho giocatrici importanti. ho la rosa giusta fino a fine campionato».

GIACINTI – «Non si è fatta condizionare dal calcio di rigore sbagliato e si è riscattata. Il 4-3-2-1 ci fa rendere, l’Inter era in forma ed era determinata. La pressione era tanta, non è mai facile. Si sono viste due squadre che volevano vincere».

FUTURO – «Ogni partita è una finale di Champions, ci sono tanti scontri diretti. Arriviamo fino in fondo e poi faremo i conti. La mia squadra non molla mai, la maggior parte dei nostri gol è arrivato nel secondo tempo. Anche io sono uno che non molla mai, proprio come le ragazze».