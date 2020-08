Garcia: «A Torino dovremo far meglio in attacco…» – VIDEO

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato dopo la sconfitta col Psg in vista della partita di Champions League con la Juve

Intervenuto nel post partita dopo la sconfitta in finale di Coppa di Lega con il Psg, Rudi Garcia ha proiettato lo sguardo al ritorno degli ottavi di finale di Champions League con la Juve. Le parole dell’allenatore del Lione.

ANALISI – «Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo concesso poco. Siamo arrivati a supplementari e abbiamo cercato di fare il nostro. Potevamo segnare prima, ma siamo arrivati ai rigori. Ora pensiamo alla Champions League. Cercheremo di qualificarci ai quarti di finale. Mi è piaciuta l’organizzazione, come abbiamo affrontato una squadra forte come il PSG. Ora testa alla Juve».

JUVE – «Dovremo fare un po’ meglio davanti se vorremo segnare a Torino. Questa gara però rappresenta una buona base per la sfida in Italia. Era la nostra prima partita e sappiamo quanto sia difficile. E non parlo dei tempi supplementari perché anche nei 90′ molti giocatori stavano soffrendo fisicamente. Faceva caldo. Questo sarà un elemento importante per la prossima partita di Champions».