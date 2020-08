Garcia: «Sono deluso ma possiamo essere fieri della nostra avventura»

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato al termine della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Bayern Monaco in semifinale di Champions League. Ecco le sue parole:

AVVENTURA IN CHAMPIONS – «Possiamo essere fieri della nostra avventura di quest’anno. Ovviamente è una cosa molto positiva per i ragazzi. Ho molti giovani e spero che avranno imparato in fretta con questa partita».

FINALE – «Il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain sono due club costruiti per vincere la Champions League. Stasera sono troppo deluso per parlare della finale perché mi fa male non esserci. Sono però convinto che, per il fine settimana, avrò un altro sentimento e quindi forse la guarderò».