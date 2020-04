Garcia: «Giocare ogni tre giorni dopo due mesi di stop? Non è possibile»

Rudi Garcia si schiera contro la ripresa dei campionati: queste le parole del tecnico del Marsiglia all’Equipe

Rudi Garcia, tecnico del Lione, si è detto favorevole alla ripresa della stagione calcistica in condizioni di sicurezza. Ma non è la sola condizione per l’allenatore rivale della Juventus in Champions League.

Le sue parole a L’Equipe: «Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni tre giorni, non è possibile, non è ragionevole. Nel gruppo non è ancora emerso un orientamento preciso, ma non siamo soddisfatti di dover giocare ogni tre giorni, così come dall’assenza di due settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima».