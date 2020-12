Garcia sull’esonerato Vieira: «Resta un grande tecnico» – VIDEO

Alla vigilia della sfida tra Lione e Nizza, Rudi Garcia ha voluto spendere delle belle parole per Patrick Vieira, recentemente esonerato

Il Lione va a Nizza per la 16ª giornata di Ligue 1. In conferenza stampa Rudi Garcia ha voluto spendere un pensiero per Patrick Vieira, recentemente licenziato dal club Riviera.

«Voglio sottolineare il lavoro del loro ex allenatore, perchè Vieira è un grande tecnico. Posso solo essere vicino a un collega e in particolar modo lo sono nei confronti di Patrick, che ha fatto grandi cose in carriera».